Mundo del fútbol saluda a Marcelo Bielsa en el día de su cumpleaños

Mundo del fútbol se rinde ante uno de los entrenadores más influyentes de la historia, el "Loco" Bielsa nació un 21 de julio de 1955.

Muy querido y respetado en Chile, Bielsa es recordado constantemente por los hinchas de la roja de todos.

En díalogo con ESPN, Ariel Ortega, ídolo de River Plate, se mostró tremendamente agradecido por la experiencia y enseñanzas del DT rosarino, y de paso lamentó no haber cruzado su camino con el estratega cuando era más joven.

"Sin dudas me hizo mejor jugador y aparte si lo hubiese tenido antes, hubiese jugado mucho mejor todavía", confesó.

"yo lo tuve de grande (a Bielsa) y pensé que me sabía todos los movimientos de un delantero. Creo que en esos detalles me mejoró bastante y yo pude jugar mucho mejor".

Me gusta mucho la honestidad que tiene. Trata a todos por igual y eso en el fútbol se valora mucho", cerró.

MIRA ACÁ LOS SALUDOS A BIELSA:

Feliz cumpleaños, Marcelo Bielsa. Gracias por tanto. pic.twitter.com/GBz0BqaiIA — Tamara Candia (@TamCandia) July 21, 2021

La casa de Marcelo Bielsa amaneció con un pasacalles. Aún en Newell's, esperan por su regreso. pic.twitter.com/O2pJ5uXh93 — Axel Rolon (@AxelRolon1) July 21, 2021

Ídolo y prócer. Un estilo de vida. Un pedazo de la historia de Newell's se llama Marcelo Bielsa. Feliz cumpleaños, loco querido 🔴⚫ pic.twitter.com/HURSY74r19 — Ciudad Leprosa (@CiudaLeprosa) July 21, 2021

"𝓣𝓸𝓭𝓸 𝓮𝓼𝓽𝓪́ 𝓹𝓮𝓻𝓶𝓲𝓽𝓲𝓭𝓸, 𝓶𝓮𝓷𝓸𝓼 𝓭𝓮𝓳𝓪𝓻 𝓭𝓮 𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪𝓻".



🇦🇷 Hoy cumple 66 años Marcelo Bielsa, un auténtico revolucionario del fútbol ⚽️ pic.twitter.com/3LEnnUSmav — Goal España (@GoalEspana) July 21, 2021

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal