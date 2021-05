Mundo del fútbol saludó al cumpleañero Humberto Suazo

Este lunes el delantero celebra cuatro décadas de vida siendo una de las figuras del fútbol chileno.

Sus ex equipos e hinchas lo saludaron en las distintas plataformas digitales.

Hace un tiempo, Suazo analizó a los actuales delanteros de la Roja de todos:

"Hay hartos que pueden ser el '9' de la selección chilena. Siempre lo he dicho, pero han pasado cosas que se lesiona alguien o van cambiando, pero sí tenemos. No es para cualquiera el '9' de la selección. Hay que darle un par de partidos, pero si vas cambiando, no le das continuidad".

Además, el mundialista en Sudáfrica 2010 y autor de 21 goles en el "Equipo de Todos" agregó que "ahora llamaron al 'Mago' Jiménez, está Angelo Henríquez. Pero no se han podido afianzar como el '9' de la selección. Ojalá se busque alguien a quien no le pese la camiseta, porque la selección no es lo mismo que un equipo, porque es otro ritmo, otro nivel, vienen jugadores de Europa".

