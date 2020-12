Mundiales sub 20 y sub 17 fueron aplazados por la FIFA debido al Covid-19

A través de un comunicado, este jueves la FIFA explicó que los Mundiales sub 20 y sub 17 no se jugarán en 2021 como estaba programado.

El coronavirus continúa causando estragos en el mundo entero, y el deporte también se ha visto afectado por la pandemia. Ante eso, la FIFA comunicó este jueves que, producto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, su Bureau del Consejo tomó la decisión de aplazar los Mundiales sub 20 y sub 17 que se jugarían en 2021, pero ahora Indonesia y Perú serán los anfitriones de los certámenes que se jugarán en 2023.

"La pandemia de COVID-19 sigue representando un reto para la organización de competiciones internacionales y ha restringido los viajes internacionales. Por este motivo, la FIFA ha estado constantemente en contacto con las partes interesadas, incluidas las federaciones miembro y las confederaciones anfitrionas de los citados torneos previstos para 2021", señaló el ente rector del fútbol mundial en un comunicado.

"En el marco de estas consultas, ha quedado claro que la situación mundial no se ha normalizado lo suficiente como para poder solventar los retos que plantea la organización de ambas competiciones, incluida la viabilidad de los torneos clasificatorios", continúa el documento.

Por otra parte, la FIFA "desea mostrar su agradecimiento a las federaciones miembro anfitrionas, así como a las autoridades de Indonesia y Perú por su compromiso con los torneos y por los preparativos llevados a cabo hasta la fecha. La FIFA espera seguir colaborando estrechamente con los países anfitriones para que los torneos sean todo un éxito".