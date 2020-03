El puntero izquiero argentino, en conversación con el canal TyC Soports de su país, afirmó que “hubiese sido mucho mejor que el estado de emergencia que decretaron saliera antes, no hasta este punto que llevamos más de 200 infectados y que la gente entra en pánico. Hubiese sido 10 o 15 días antes para prevenir”.

“Supuestamente iban a sacar los militares y carabineros a la calle para que la gente no salga porque sí. Yo vi gente corriendo en la calle y hoy en día ya no lo ves. Yo salí a comprar a la farmacia en la mañana y no se ve gente”, agregó el volante de Colo-Colo.

Sobre el día a día que se está viviendo en Chile, afirmó a sus compatriotas que: “acá se vive una situación bastante complicada y que va aumentando el número de infectados. Ayer por la tarde el presidente decretó estado de emergencia y esperemos que a partir de esta medida la gente tome conciencia y empecemos a ser solidarios entre nosotros para que estás medidas tengan resultado positivo y podamos ir retomando la rutina del día a día”.

En esa línea aseguró que “a medida que aumentaron los casos, la gente empezó a tomar precaución. Fueron cerrando negocios, gimnasios, etc. Ayer con la medida del presidente quedaron abiertos los supermercados, farmacias y centro de salud. Todo lo demás está prácticamente cerrado”.

También tuvo palabras para las medidas del fútbol: “el último fin de semana fue la última fecha que se jugó, fue sin público y el lunes se determinó que el fútbol no siguiera por dos semanas. Después se analizará si siguen con la medida o no. Yo creo que va para largo, por lo que dijo el presidente ayer del estado de emergencia”.

“Con mi familia lo tomamos con tranquilidad. Nos quedamos en casa y decidimos quedarnos, no pasar por aeropuertos, por lugares con mucha gente. Además, si iba a argentina tendría que estar en cuarentena, así que hicimos las últimas compras grandes y algunos juegos para estos días. Hay abastecimiento y hay cosas para comprar”, concluyó Mouche.