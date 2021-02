Morón y posibilidad de ser el director deportivo de Colo Colo: "No es desconocido para mi"

El ex arquero de Colo Colo, Daniel Morón, se refirió a la posibilidad de que Aníbal Mosa lo escoja como el nuevo director deportivo del “Cacique”.

Una voz autorizada para hablar de Colo Colo es el ex arquero campeón de la Copa Libertadores 1991, Daniel Morón. Pero no solo se ubica en la vitrina de los ídolos, sino que ahora también se conoció que la dirigencia de Blanco y Negro ha estado analizando la opción de que el sea el reemplazante de Marcelo Espina en la gerencia deportiva alba.

Y ante dicha posibilidad, el histórico cuidatubos del “Eterno Campeón” reconoció que se siente capaz de poder desempeñarse en dicho cargo.

"Nunca he tenido problemas en tomar decisiones o en hacer lo que tengo que hacer. Siempre voy por el camino recto, me puedo equivocar seguramente, como todo el mundo, pero créanme que no me asusta porque no es desconocido para mí", expresó el “Loro” en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es lo que he hecho toda mi vida, hablar con jugadores, con representantes ¿Cuál es el problema? llegar a acuerdos", señaló el jugador que instalara el color amarillo en el arco del “Cacique”.

Sobre la posibilidad de que una oferta concreta llegue por parte de la directiva de la concesionaria alba, Morón no titubeó. "No creo que sea solo Aníbal Mosa. La decisión pasa por un directorio y si en algún momento se da, será acuerdo de un directorio", señaló.

"Las ganas de trabajar sobran", cerró esperanzado.