El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, aseguró que revisarán el polémico cobro desde el VAR que terminó por anular el gol de Leonardo Gil que le habría dado el empate contra Unión Española, duelo que terminaron perdiendo 1-2.

El ex golero, dijo que: “creo que si la posición adelantada de Lucero es tal, viendo las imágenes del segundo gol de Unión creo que me deja más dudas todavía. Ante eso de verdad ya no sabemos si el problema es el Var, el barman o el dueño de la discoteque. Hay un problema que se acentúa, los árbitros con tecnología no dejan tranquilo al público, a los espectadores, lo que vemos algunos otros no lo ven. Sin duda que nos preocupa. Mañana analizaremos mejor las cosas. Si es necesario haremos un reclamo oficial".

Además, reveló que: "Esperamos que estas equivocaciones no sigan perdurando en el fútbol, porque es malo para todos, para los equipos y para la gente, que luego desconfía", agregó.