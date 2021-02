El ex golero del Cacique se fue con todo en contra de la determinación del juez que no le cobró un penal a Colo-Colo.

"Nosotros estábamos viendo lo mismo que Gilabert, veo una jugada que hay un planchazo de por medio, que si ese planchazo hubiese sido en la mitad de la cancha, capaz que aparecía una tarjeta roja. Entonces no puedo entender cómo un árbitro, que me imagino que debe tener las intenciones de ser Fifa, no tiene los cojones para tomar decisiones. Y yo me imagino que él mientras estaba viendo el monitor, seguramente estaba pensando lo que iban a decir mañana, que ayudan a Colo Colo… No creo que todos estemos tan equivocados, todos los que vimos la jugada estemos tan equivocados, el fútbol es muy simple, se ve bien o se ve mal, es falta o no es falta. Pero bueno, los grandes se marcan por estas cosas. Si vas a ser grande, es porque tomas grandes decisiones y tomas decisiones correctas y esta no fue una buena decisión de él. Lo lamento, porque le hace mucho daño a un club que no te cobren una jugada tan decisiva. Capaz que el penal lo podíamos errar, pero los árbitros están para tomar decisiones", aseguró el "Loro".

El ex portero albo reconoció, en todo caso, que Colo Colo no hizo un buen partido en el empate sin goles ante Cobresal. "No fue un buen partido. El primer tiempo estuvimos muy lejos de hacer un buen partido. El segundo tiempo terminamos arrinconando a Cobresal, pero fue un partido discreto".