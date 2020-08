El ex arquero de Colo-Colo respondió a los dichos de Herrera en su contra.

Johnny Herrera se refirió a su nula participación en la Selección Chilena de Marcelo Bielsa. "Es más, en ese tiempo llevó a todos los arqueros del fútbol chileno a la selección: jugó (Nicolás) Peric, (Miguel) Pinto, (Eduardo) Lobos, (Francisco) Prieto, (Luis) Marín, (Pablo) Garcés, (Claudio)Bravo… En teoría el reemplazante natural de Claudio, que era yo, no jugó", aseveró el golero.

Sobre esto, responsabilizó a José Daniel Morón: "Y después viene un personaje que ahora es DT y me lo confirmó, había un preparador de arqueros que no me quería. Sí, a mí también me dijeron que fue más Morón que Bielsa, y por eso no me llamaron".

El campeón de Copa Libertadores de América con Colo Colo no se quedó callado:

"Primero que todo tengo una gran admiración por su carrera deportiva. A esta altura de mi vida ya no estoy para pelear con cosas pequeñas. Estoy para pelear con cosas grandes. Por eso me peleo a veces con Paredes que es un ídolo", dijo en conversación con Deportes en Agricultura.

"Ni me molestan cosas que ya pasaron hace 10, 12 años atrás. No me molesta para nada. Cada uno puede pensar lo que quiera. Si Bielsa me hacía caso a mí, pucha, qué bueno que haya sido así", remató.