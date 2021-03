Montillo sigue disparando a Dudamel: “Preferí no rebajarme ante un DT que no me había visto”

El ex futbolista Walter Montillo continúa lanzando sus dardos en contra del entrenador de la Universidad de Chile, Rafael Dudamel.

Un mediático final de carrera tuvo Walter Montillo tras el término del Campeonato Nacional 2020 con Universidad de Chile. Tras una serie de diferencias con el DT y la directiva azul, el argentino decidió retirarse, a pesar de que no quería, defendiendo la camiseta de la U, tal y como prometió tras partir del club en 2010.

Después de que su salida se concretara, tras vencer por 3-1 a Antofagasta y salvarse de la B, la “Ardilla” ha hablado varias veces con los medios. Y en dichas oportunidades ha tenido palabras para el entrenador venezolano. Y a pesar de que el próximo torneo está por comenzar, Montillo no olvida a Dudamel.

Así lo dejó ver el propio jugador, quien conversó con DirecTV para volver a la carga contra Dudamel. El “10” sacó el cargamento pesado y reconoció que ninguna de las cosas que se le prometieron llegaron a concretarse.

"Era una posibilidad renovar porque me lo habían prometido entre comillas. Habíamos hablado con el presidente de seguir un año más. Yo me sentía bien, con ganas, quería que la U fuera mi último equipo y lo había soñado así", lanzó de entrada.

En ese momento el ex Santos disparó sin filtro contra el venezolano. "Después llegó Dudamel y pidió que nos tenían que evaluar a todos y demás. Cosa que a mí no me gustó tampoco esa manera, porque me habían prometido otra cosa. Y, ante eso, decidí dar un paso al costado".

También explicó que la decisión del llanero terminó matando sus ganas de continuar. "¿Fue una falta de respeto? Yo creo que sí, porque estaba demostrando en la cancha. Ya que el equipo salió tercero, había jugado todos los partido, etc. No estaba en una edad para que me manoseen de esa manera".

Para finalizar, Montillo se encargó de dejar en claro que se cerró a cualquier cosa que tuviese que ver con Dudamel. "Preferí seguir con mi vida, hacer mis cosas y no rebajarme ante un entrenador que no había visto como jugaba", concluyó.