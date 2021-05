Montillo en picada contra Herrera: "Su acusación es una burrada, le mando mensajes y no responde"

El ex volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, se refirió a los dichos del histórico arquero azul sobre su salida del club.

Después de una larga espera, Universidad de Chile se encontró otra vez con la victoria tras derrotar a Deportes Antofagasta este fin de semana. Los azules sumaron su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional 2021, sin embargo los problemas de afuera llegan nuevamente.

Pero en este caso se trata de los ex jugadores universitarios, Johnny Herrera y Walter Montillo vivieron un duro enfrentamiento. Cabe destacar que los dos ídolos azules no coincidieron en el “Romántico Viajero”. Y ahora las palabras del actual comentarista de TNT Sports no le gustaron para nada a la “Ardilla”.

“Montillo era bien resistido por una parte del plantel. Generó muchos anticuerpos los problemas personales que tuvo con la dirigencia. Muchos apuntaban que era un tema hasta de egoísmo por poner sus problemas por sobre los del plantel, generó muchas reacciones en el camarín”, señaló.

“Además, como había dos bandos: el de los argentinos y de los chilenos, se generó un conflicto bastante grande.Hubo muchos jugadores que le querían hacer la cama a Dudamel”, reconoció Johnny hace algunos días.

Ante eso, Montillo, que acaba de lanzar su libro, fue consultado sobre las palabras del otrora portero de la U. En diálogo con Radio ADN, el ex 10 azul respondió señalando que prefirió no contestarle en público al ex Everton.

“No salí a responderle porque me pareció totalmente fuera de lugar lo que dijo. Primero él no me conoce y yo no lo conozco tampoco. Acusar de esa manera… a él lo considero una persona inteligente, es el más ganador del club. Y que salga a decir una burrada como esa la verdad es que me sorprendió”, disparó el ex mediocampista de Santos.

Añade que “le he mando mensajes y no me ha respondido. Pero me sorprendió porque nosotros estábamos peleando el descenso y yo fui a la U intentando salir de esa posición con mis compañeros. Hacerle una cama al DT y jugarnos la piel para no irnos al descenso no van de la mano”.

“Tuve partidos malos, como todos, pero creo que al final fui importante para que el equipo se mantuviera en Primera, y el entrenador sigue estando. Acusar de esa manera con el dedo, siendo que él no estaba en el plantel, me parece totalmente desubicado”, concluyó.

Para cerrar, Montillo destacó que “no le respondí porque creo que no ameritaba. Me he manejado toda mi carrera desde la misma vereda, siempre frontal y buena leche con todos. He masticado muchas cosas como ésta, que decían que le quería hacer la cama al entrenador, o que me quería ir o no quería jugar más”.