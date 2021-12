Monserrat Álvarez "explotó" al recibir un mail navideño por parte de su Isapre

"¡Cómo no me vas mandar una feliz Navidad, si me has afilado el año entero!”, fue parte de lo que dijo.

Un potente descargo realizó el pasado viernes la animadora del matinal Contigo en la mañana, Monserrat Álvarez, al referirse a las instituciones que envían a sus clientes correos con saludos navideños.

En ese contexto, la periodista lanzó un particular descargo sobre los mensajes que le envió su isapre.

“Cuando el banco te manda el mail de feliz Navidad, esa cuestión me da rabia. ‘Estimada Monserrat Álvarez Figueroa, quiero desearte una bonita Navidad junto a tu familia y seres queridos'”, comentó.

“El banco… ya cuando la isapre te manda lo mismo, ahí sí que da rabia. Cómo no me vas mandar una feliz Navidad, si me has afilado el año entero”, agregó entre risas.

Según la conductora del matinal, “es una provocación. Es una locura el precio de la isapre, más cuando estamos en nuestra etapa de fertilidad”.

“Que te cobren esa plata al mes, yo pago harto, y me deseen una feliz Navidad, te juro que me da rabia”, recalcó.

Por último, la periodista señaló que “por todo lo que te cobra, por lo menos que te mande un buen regalo, eso lo acepto. Pero un mail, por favor, no”.