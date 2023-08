Igor Lichnovsky es uno de los grandes prospectos que ha salido de la cantera de Universidad de Chile y, después de nueve años en el extranjero, el defensor aseguró que ya inició las conversaciones para volver al club de sus amores.

"Ya hablé con la "U", eso es cierto. La gente a veces dice 'Igor, no te olvides de la "U". Me cuesta el tema de la venta de humo, pero cuando uno lo siente, cuando no tienes intereses económicos y otra forma de ver la vida, yo les digo '¿ustedes no creen que yo he hablado, que no he querido volver?", aseguró el defensor en conversación con La Junta+.

Además, el mundialista sub20 agregó que le gustaría llegar con otros jugadores históricos para enmendar el rumbo del club. "Solo me gustaría que hayan otros compas, amigos, para esto. Ojito. Me gusta hacer las cosas bien hechas. Sí, están pasando cosas. Es más, tengo información privilegiada que no puedo soltar ahora; cosas de jugadores históricos", mencionó.

El defensa de 29 años aseguró estar comprometido con el club actualmente y que sufre como un hincha más cuando mira los partidos por televisión.

"Yo comento como hincha. En un momento me equivoqué y uno se pone a opinar dentro del fútbol, pero después dije 'es pasar rabias'; y no estoy hablando de esta temporada. Lo disfruto, pongo el partido, no me importa el resultado; literal ahí apoyando", continuó diciendo el defensa.

Es así como después de nueve años jugando en el exterior en equipos como Porto, Sporting de Gijón, Real Valladolid, Necaxa, entre otros, Igor Linochsky tendría todo avanzado para retornar al club de sus amores en 2024.