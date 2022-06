Miss BumBum asegura que Piqué le pidió las medidas de su trasero

En medio del escándalo provocado por la separación de Shakira y Gerard Piqué, una nueva figura aparece para ponerle más condimento al tema.

Se trata de la polémica Suzy Cortez, más conocida como Miss BumBum, quien dejó muy mal parado al futbolista con su reciente revelación.

La modelo, de 32 años, contó al Diario de NY detalles sobre cómo conoció a Piqué y mencionó que recibió mensajes directos del futbolista en los que supuestamente le pedía las medidas de su trasero, entre otras solicitudes inapropiadas.

“Fue él quien me envió -mensajes- más directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes maridos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, dijo la brasileña.

“Yo era amiga del ex presidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me envió un mensaje. Cuando volví a Brasil, me envió directamente a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cómo de grande era mi cu… y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, dijo la brasileña.