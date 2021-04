La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, dio este viernes un ultimátum al fútbol profesional chileno luego de los quiebres de los protocolos que han protagonizado por Rafael Dudamel.

"Cuando han habido esfuerzos de la ANFP, de la Comisión Médica para explicarles que hay que ser responsables dentro y fuera de la cancha, y no están a la altura de esta responsabilidad, no se quejen si finalmente se suspende el Campeonato", dijo Pérez en un punto de prensa en Providencia.

"Hemos acompañado el proceso, trabajamos durante cinco meses para que volvieran los entrenamientos, porque entendemos que el fútbol es un bálsamo para los chilenos y chilenas, pero que no se pasen de listos de nuevo, que no se aprovechen porque hay un límite no solo de paciencia, si no de consciencia, y estamos en momentos difíciles en medio de la pandemia, y si no cumplen los protocolos, el torneo corre riesgo de suspensión", añadió.

Pérez apuntó a Universidad de Chile y su mal manejo de la pandemia:

"Molesta, porque en el torneo pasado fueron los mismos cinco o seis equipos los que incumplieron protocolos para sacar ventajas deportivas exponiendo a brotes de COVID-19, y molesta porque la mayoría de los planteles lo hicieron bien, y por esos clubes, se celebra que en materia de fútbol profesional Chile tenga a nivel mundial una menor positividad", expresó.

"Llevamos dos semanas de campeonatos y volvemos a tener esa misma conducta en esos mismos equipos. Tercer brote en Curicó, y el mismo comportamiento de reunión en domicilios en la U, no solo pasando a llevar los aforos, sino que también vulnerando el permiso único de desplazamiento para futbolistas de alto rendimiento que sirve solo para ir a entrenar", añadió.