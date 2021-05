Ministra de Salud argentina aumentó las dudas sobre la realización de la Copa América

Secretaria de Estado dijo que “no está definida 100%” que su país haga el torneo tras la caída de Colombia como sede.

Siguen las duduas respecto al certmen continental, ahora fue el turno de Carla Vizzotti, quien puso más dudas que certezas:

"La cantidad de personas que puede movilizar la organización de la Conmebol no es tan importante, pues una selección que cumple los protocolos va a estar concentrada y no va a salir del hotel, lo que no paso en el plano local, con los jugadores moviéndose para ir a sus casas y a entrenar”, comenzó diciendo.

“Por eso el protocolo fuerte que estamos haciendo es con el área de prensa, para estar listos sea cual sea la decisión”.

La ministra de Salud añadió que “el trabajo se está haciendo como si se hiciera la Copa América, pero insisto en que la decisión final será en estos días”.