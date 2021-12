Ministra de Magia: Kenita Larraín predijo el triunfo de Gabriel Boric el 2020

La numeróloga se refirió a las elecciones presidenciales de nuestro país en septiembre del año pasado, teniendo un notable acierto.

Kenita Larraín.

Una de las grandes sorpresas que dejó el triunfo de Gabriel Boric (CS) en la segunda vuelta presidencial, fue la viralización de un video en redes sociales sobre una antigua predicción que hizo Kenita Larraín respecto a las elecciones donde se elegiría al sucesor de Sebastián Piñera.

Las imágenes datan de septiembre de 2020 del programa Así Somos, donde la numeróloga se refirió a las votaciones, asegurando que el próximo Presidente de Chile sería “alguien nuevo” que no tiene mucha experiencia en política.

En ese entonces fue consultada respecto de las figuras de Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI) quienes se posicionaban como las cartas fuertes para las elecciones.

“El 2021 se ve más como un seguidor, no un líder. Entonces no lo veo obteniendo un primer lugar, no lo veo como el próximo Presidente”, dijo en ese entonces sobre el ex alcalde de Las Condes, mientras que sobre su par de Recoleta, lo descartó como el triunfador de los comicios.

Sobre el futuro mandatario, la predicción de Kenita Larraín apuntaba a que “el próximo presidente o presidenta será una persona de la que no estamos hablando en estos momentos. Ni siquiera la estamos considerando porque es alguien totalmente nuevo”.