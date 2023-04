Ministra de la Mujer: "Las declaraciones del DT de Colo Colo son inaceptables"

Gustavo Quinteros está en medio de la polémica, tras emitir unas controversiales declaraciones respecto al tema Jordhy Thompson, las que provocaron la molestia de los hinchas y de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

En conferencia de prensa, el técnico de Colo Colo señaló que, "A mí me parece que ahí hay una relación enfermiza y de culpabilidad de ambos. Ninguno de los dos tendrían que estar juntos".

Ahí vino la respuesta de Antonia Orellana: "Las declaraciones del DT de Colo Colo (G. Quinteros) son absolutamente inaceptables. No hay mutua responsabilidad en el caso de violencia", le confesó a Radio SONAR.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, abordó la nueva denuncia por violencia de género contra el delantero de Colo Colo, Jordhy Thompson. "En primer lugar queremos decir que desde que tomamos conocimiento de estos hechos, hace semanas como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pusimos a disposición de la víctima nuestros dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género", explicó.

La secretaria de Estado criticó tajantemente el trato que ByN le dio al tema. "Apenas los conocimos, instamos al club y señalamos que no estábamos de acuerdo con el abordaje que se estaba haciendo, porque la violencia contra las mujeres no es un problema de frustración deportiva, no corresponde abordarlo desde el psicólogo deportivo, porque la violencia contra las mujeres no surge porque alguien esté frustrado por no estar rindiendo en la cancha o algo así", expresó.