El empresario He Shihua adquirió el equipo Zibu Cuju, último de la tabla en la China League One.

El propio magnate forma parte de la plantilla de jugadores con el número 10 en la camiseta y obligó al entrenador a que su hijo con sobrepeso sea parte del partido, cinluso lanzó algunos tiros deesquina.

Algunos medios locales informan que Shihua, propietario de la escuadra, suele participar de los entrenamientos y tiene una buena relación con el resto de los futbolistas, con quienes come y "tira la talla".

Además, entiende que sus minutos en el campo de juego serán escasos en la temporada y como sus conocimientos de fútbol son amplios (fue también dueño del Sichuan Huakun, campeón nacional) muchos creen que el futuro de la institución será prósepro, el cuadro que ahora marcha última en la segunda división de su país.

