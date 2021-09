¡Milagroso!: Nicolás Blandi volvió a jugar tras 4 meses sin actividad

El ex delantero de Colo Colo, Nicolás Blandi, dejó atrás 139 días sin jugar e al hacer su debut con la camiseta de Unión de Santa Fe de Argentina.

Una verdadera pesadilla vivió Nicolás Blandi en su estadía en Chile, que duró poco más de un año y 6 meses. El delantero llegó a Colo Colo como el fichaje estrella del Campeonato Nacional, y después de 557 días se fue como una de las más grandes decepciones del último tiempo.

Y a pesar de su salida, en Macul todavía no cierran por completo la trágica teleserie con el ariete argentino. Esto porque Blanco y Negro todavía continúa pagando parte de su sueldo, a pesar de que dejó el club para llegar a Unión de Santa Fe en su país.

El ex goleador de San Lorenzo no contaba con la confianza de los hinchas rojiblancos por razones obvias. Esto porque llegó hace más de un mes a la institución, y no había jugado ni un solo minuto, hasta este domingo.

Blandi hizo así su re debut en el fútbol argentino, ya que fue parte del triunfo del “Tatengue” sobre Patronato por 2-0. Cruce válido por la fecha 13 de la Superliga Argentina.

El jugador tuvo algunos minutos, pocos, pero pudo volver a estar en una cancha de fútbol tras 4 meses inactivo tras su dramática salida de Chile. Así, entró al minuto 77 por Mauro Luna, quien anotó en el 48’ y 69’. Y su última aparición en un partido fue el 8 de mayo en la caída del “Cacique” por 1-2 ante Palestino.

Junto con Blandi, también vio acción en el elenco de Santa Fe el lateral izquierdo chileno, Nicolás Peñailillo, quien ingresó por Gastón González en el 83’. Unión alcanzó su primer triunfo después de tres caídas al hilo y con 15 puntos en 13 partidos se ubican en el puesto 16 de la tabla.