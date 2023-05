Milad no quiere prohibición de ingreso a deudores de alimentos a estadios

Juan Tagle, Presidente de la UC, señaló que no estaba de acuerdo con la medida sobre los deudores de pensión de alimentos en los recintos deportivos de fútbol. Esto en el grupo de WhatsApp interno, donde están presentes los 16 dirigentes de clubes de primera división,

“Esto es política, querido amigo, propuesta por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro en reunión en la ANFP”, señaló Milad en el chat al que tuvo acceso La Tercera.

“Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo“, agregó.

Aunque Tagle y otros dirigentes no estaban de acuerdo, Milad insistió que: “Al gobierno le gustan estas cosas amigo, hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea siempre sacando provecho nosotros por supuesto. Nos pidieron eso, no fue iniciativa nuestra, pero pasó sin pena ni gloria”.

“Eso no significa mucho en el momento de normar. Si conseguimos apoyo del Estado eso será un pelo de la cola. Mi querido Juan este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada“, añadió.

Al respecto, algunos presidentes de los clubes coincidieron con el timonel. “No me gusta que populistas como la ministra de la Mujer nos utilice. No es nada personal, pero creo que no saca del foco”, escribió Pablo Hoffmann, presidente de O’Higgins.

“Sí claro. Aprovechan cualquier instancia para figurar”, cerró Milad.