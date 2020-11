Mike Tyson vs Roy Jones Jr | Cuándo y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

Mike Tyson regresa al boxeo para una pelea de exhibición frente a Roy Jones Jr en el Staples Center de Los Angeles.

En los últimos días se conoció la noticia de que la pelea de Mike Tyson frente a Roy Jones Jr, no tomará en cuenta la marihuana dentro del test antidoping que se realiza antes de cada enfrentamiento, esto por petición de Tyson.

Mike Tyson vs Roy Jones Jr será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Si buscas un link para ver en vivo la pelea de Mike Tyson vs Roy Jones Jr, podrás hacerlo en ESPN Play.

Order on Pay-Per-View through cable and satellite providers and PPV streaming at https://t.co/KRJmNcSCY9 pic.twitter.com/R2MSuly4rw