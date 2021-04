Miiko Albornoz pide titularidad: “Estoy preparado y sueño con ser campeón”

El lateral izquierdo de Colo Colo, Miiko Albornoz, tendrá la oportunidad de ser titular ante Ñublense por la suspensión de Gabriel Suazo.

Gabriel Suazo recibió tarjeta roja cuando el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile llegaba a su fin. Un fuerte codazo contra Gonzalo Espinoza significó que el árbitro Julio Bascuñán lo expulsara en el Monumental. Tras eso, el Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio dos fechas de castigo.

Por ende, el capitán del “Cacique” no podrá estar en los partidos ante Ñublense y Palestino por la sexta y séptima fecha del Campeonato Nacional. Y quien podría aprovechar dicha situación es Miiko Albornoz, uno de los refuerzos albos y que ya superó una lesión y está en condiciones de ser titular.

Ante eso, el campeón de América con la Selección Chilena dialogó con radio ADN sobre distintos temas. Uno de esos fue sus sensaciones tras el Superclásico, sobre lo que destacó que “me sentí muy bien, estoy feliz de haber ganado le partido con la U, sé que significa mucho para la gente”.

Después, señaló sobre su presente que “trabajo día a día para sentirme mejor y encontrar mi forma. Si me toca, estaré preparado para hacer lo mejor posible para Colo Colo. Todos quieren jugar, yo también y estoy trabajando para ser titular y jugar cada partido lo mejor posible”.

Con respecto a su condición física, el sueco-chileno señaló que “las lesiones son parte del fútbol, he tenido pocas en mi carrera por suerte. A mí me tocó acá estar afuera una a dos semanas, pero me recuperé bien con el equipo médico, que me ayudó mucho. Ahora me siento muy bien”.

Para finalizar, Miiko Albornoz reconoció que “sueño con ser campeón, por supuesto. Todos tienen ese sueño, para eso trabajamos. Estamos pensando eso sí en el próximo partido y ahí veremos hasta dónde llegamos”.

Así, Colo Colo se enfrentará a Ñublense este sábado a contar de las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.