Miiko Albornoz arribó al país para negociar su llegada a Colo-Colo

Radio ADN captó el momento en que el lateral aterrizó en suelo nacional.

Cabe recordar que decisión sobre su incorporación se tomará la próxima semana debido a que no el jugador cuenta con todo el respaldo de la dirigencia (4 a favor, 4 en contra y 1 en reflexión).

"Estoy muy contento de llegar a Chile, siempre me alegro cuando estoy acá, y estoy feliz. Lo que me motivó a venir es que Colo-Colo siempre ha mostrado interés por mí, y el club me mostró un buen proyecto“, señaló a su llegada al aeropuerto de nuesto país.

Además aseguró que si bien siempre La Roja es el objetivo de un futbolista, pero que hará lo mejor posible por Colo-Colo.

Albornoz buscará negociar su arribo a Pedreros, para así convertirse en nuevo refuerzo del cacique para el Torneo Nacional 2021.