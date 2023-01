Miguelito y su amor por la UC: "Es un equipo de sacrificio"

El comediante peruano analizó su pasión por los 'Cruzados' en el programa Juego Textual de Canal 13. "En el circo eran todos de Colo Colo o de la U", dijo el ex Morandé con Compañia.

"Cuando llegué a Chile empecé a ver el fútbol chileno. En el circo todos eran de Colo Colo o de la U", rememoró Miguelito en el programa.

Además, aseguró que "empecé a ver el desarrollo del fútbol y me empecé a identificar con la UC porque es un equipo de sacrificio, que le costaban las cosas, no se le dan tan fáciles".

Finalmente, confesó que "cuando voy al estadio a la barra. Voy con la camiseta, me gusta ir a la barra, los muchachos me cuidan. Odiaba los tatuajes. Decía que nunca me iba a hacer uno y me hice uno de la UC".