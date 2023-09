El ex jugador de Colo Colo encabeza el cuerpo técnico interino después de las salidas de Damián Muñoz y Juan José Ribera en la temporada. ¡Conoce todos los detalles acá!

Curicó Unido vive uno de los peores momentos en el último tiempo: hace cuatro meses Damián Múñoz fue desvinculado de la banca "tortera" y en su reemplazó llegó Juan José Ribera, sin embargo el "Coto" dejó la ciudad en mutuo acuerdo después de perder con Ñublense. ¿Y su reemplazante? Miguel Riffo.

Mauricio Benavente, Luis Varas, Luis Vásquez, Jorge López, Jesús Urrutia y Juan Aliaga serán los acompañantes de Miguel Riffo en el último tramo del campeonato. "El nuevo cuerpo técnico interino asumirá sus funciones de inmediato y comenzará a trabajar con el equipo el día de hoy en su entrenamiento de la tarde", señalaron a través de las redes sociales del club.

Por ahora Curicó Unido marcha en el último lugar de la tabla de posiciones y el descenso está cada vez más cerca de consumarse. El cuadro que ahora dirige el ex central de Colo Colo tiene 21 puntos después de 24 fechas disputadas y con seis partidos por disputar.

Los seis partidos que tendrá el Curicó Unido de Miguel Riffo

Fecha 25: Unión Española v/s Curicó Unido. Santa Laura, 30/09.

Fecha 26: Curicó Unido v/s Cobresal. La Granja, 07/10.

Fecha 27: Everton v/s Curicó Unido. Sausalito, 12/11.

Fecha 28: Curicó Unido v/s Magallanes. La Granja, 26/11.

Fecha 29: Palestino v/s Curicó Unido. La Cisterna, 03/12.

Fecha 30: Curicó Unido v/s Colo Colo. La Granja, 10/12.

Miguel Riffo v/s Colo Colo: día, hora, fecha y estadio para la última fecha del torneo nacional

En su nuevo desafío como entrenador el ex jugador de Colo Colo, Miguel Riffo, deberá estar al frente de Curicó Unido en las últimas seis fechas del torneo nacional con la misión de evitar el descenso.

De los seis partidos, el último será ante el Cacique en La Granja:

