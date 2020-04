El portero se refirió a las críticas que recibió por parte de jugadores identificados con Universidad de Chile.

Miguel Pinto ha sido cuestionado por fichar en Colo Colo. Por parte de los hinchas de ambos equipos, pero también de excompañeros de profesión, en el caso de Johnny Herrera y Walter Montillo.

Hace unos meses Hererra había manifestado que: “No entiendo por qué Miguel lo hizo. Es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé. Yo nunca haría eso, no transo mis principios”

"Respeto la decisión que ellos tomaron, pero yo prometí que nunca jugaría por un archirrival. Hay que tener respeto por la gente", aseguró Montillo a Redgol.

Pinto asegura que está tranquilo, pero que a veces se enoja con las palabras en su contra:

"A uno le gustaría que las personas que compartieron contigo se enfoquen en cómo te conocieron y en por qué habré tomado la decisión. Respeto a todas las personas por igual y en las opiniones no tengo porque estar de acuerdo".

Pinto se defendió en el canal de Youtibe de Rodrigo Sepúlveda, el golero reveló que en varias ocasiones quiso responder en caliente: "No voy a cometer el error de faltar el respeto a otro compañero. Hay veces que hasta mi señora me tiene que bajar el calentón, porque hay cosas que si duelen y molestan. Uno es inteligente, uno lo piensa más de dos veces antes de decir algo, y converso con las personas que tengo al lado, y te hacen tomar una buena decisión, una buena respuesta. Te hacen entender por qué dijeron esas cosas, que situación están pasando y respetarlo".