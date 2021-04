Miembro del Tribunal de Disciplina y roja de Zaldivia: "Es una acción similar a la lucha libre"

El presidente de la primera sala del Tribunal de Disciplina, Exequiel Segall, explicó la sanción de tres partidos a Matías Zaldivia tras falta sobre Matías Cahais.

Exequiel Segall, presidente de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, explicó la sanción recibida ayer por Matías Zaldivia. El central de Colo Colo fue castigado con tres fechas de suspensión tras una fuerte falta sobre su colega de O’Higgins, Matías Cahais.

"Dista mucho de ser una jugada de fútbol lanzarse con los dos pies en plancha, eso lo subrayo, porque si revisamos muchísimas expulsiones por plancha, siempre va el agresor con un pie”, indicó en entrevista con Al Aire Libre en Cooperativa.

“Se da muy poco que se lancen en una acción similar a lucha libre o en judo como lo hizo Zaldivia, lo que reconoció por lo demás ante el Tribunal", complementó.

Por otra parte, Segall comparó la dura falta del central argentino con otra fuerte falta recibida por César Fuente. Y es que el mediocampista albo sufrió una fractura nasal en la primera fecha ante Unión La Calera al recibir un fuerte codazo en el rostro.

“Una penalidad no se mide si causó más o mayor o menor lesión al rival, eso no es el factor determinante para el momento cuando uno gradúa cualquier sanción, en el caso que se menciona, fue una jugada violenta, una agresión”.

“Obviamente, por eso tuvo esa sanción, pero en el contexto de una jugada de fútbol. Acá, dista mucho de ser una jugada de fútbol lanzarse con los dos pies en plancha”, concluyó.