Michael Clark y el arribo de Zaldivia: "Necesitábamos un central de jerarquía"

El empresario precisó que "durante el Campeonato pasado tuvimos problemas con el juego aéreo, necesitabamos un central de jerarquía, que nos llevara a armar un plantel con experiencia. Y eso es lo que nos llevó a Matías a invitarlo a ser parte de este proceso".

"Uno no vive en Marte, uno escucha lo que se habla. Pero uno tiene que actuar en consecuencia y pensar lo que es mejor para el equipo, para el club", remató Clark.

"La decisión de los jugadores que llegan o no, no pasa por mí. Ningún jugador tiene las puertas cerradas del club, en ese sentido tenemos que ser responsables con el presupuesto del club, tenemos que dar prioridades. Para ser claros, ningún jugador tiene las puertas cerradas, pero tenemos convicciones y tomaremos decisiones en qué es lo mejor para el club, y no lo haremos por popularidad”, cerró.

MATÍAS ZALDIVIA ES NUEVO REFUERZO AZUL 🤘



El defensor de 31 años llega a aportar toda su experiencia a la defensa del Romántico Viajero de cara al 2023! 👊⁰⁰Vamos con todo, @ZaldiviaMatias 💪#VamosLaU 🔵🔴 pic.twitter.com/IKQ90lk81a — Universidad de Chile (@udechile) December 14, 2022