Michael Clark promete estadio para Universidad de Chile

El empresario explicó que no cree necesario que su exposición sea tan frecuente. "No llevo la cuenta de cuántos días han pasado desde que hablé o no. Me siento muy tranquilo, creo que soy un presidente bastante decente. Voy regularmente al CDA. Estoy con el cuerpo técnico, el plantel y los funcionarios. Y creo que de verdad eso es lo más importante para el club", expresó Clark en una conversación con Cooperativa.

"Como persona uno puede tener afectos, tendencias o querer buscar plata, si fuera así, pero la U es un equipo de fútbol que tiene condicionantes históricos y sociológicos. ¿Por qué un fondo de inversión se interesó en entrar?", interrogó Igor Ochoa.

Además, dijo que: "Si lo quisiéramos asemejar a una familia, se pondría en una que gasta más de lo que ingresa y cada año ingresa un poco menos, que se pidió un crédito de consumo que ya gastó y tiene que pagarlo. Y una familia sin cupo en las tarjetas y que en las líneas de crédito tiene muy poquito dinero", sostuvo

¿Y qué dijo sobre el estadio de la U?: "Siempre ha existido en la U el anhelo histórico de tener un estadio. Creo que eso ya no es un anhelo y es lisa y llanamente una necesidad. Se ha puesto muy difícil conseguir estadios para la U. Creo que hubo ensañamiento de ciertas autoridades. Cuesta mucho hacer los partidos, reducen mucho los aforos. Los partidos de la U son por lejos los más caros entre guardias, rejas, etc. Creo que hoy, como una manera de asegurar continuidad operacional del club, tiene que tener un estadio. Y cuando lo tenga, el rendimiento deportivo va a subir de manera considerable por el sentido de pertenencia y también por un tema de ingresos", aseguró el ingeniero comercial.

"Hacer un estadio no es fácil. Y se han hecho intentos en el pasado que no han prosperado por A,B o C motivos. Y uno de esos fue que se hizo público, aparecen ciertas agendas y los proyectos que se veían viables ya no lo son. Prefiero trabajar con la boca cerrada, de bajo perfil y hacer lo más posible antes de que se haga público", cerró el timonel de AA.