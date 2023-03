Melina Noto reforzará la pantalla de TNT Data SPORTS

TNT Data SPORTS sumará a un nuevo refuerzo a sus pantallas. Se trata de Melina Noto, comunicadora argentina, quien regresa a la señal deportiva de Warner Bros. Discovery para esta nueva aventura. Cabe destacar que la estudiante de periodismo deportivo formó parte de La Nueva Voz del Gol, acompañando en la conducción a Iván Guerrero del exitoso programa de talentos.

Ahora, la también influencer trasandina se encargará de conducir el noticiario deportivo de TNT SPORTS, el cual se emite cada tarde desde las 18:00 horas, entregando todas las novedades del fútbol nacional e internacional, además del deporte en general.

“Es un gran paso en mi carrera, hacia un ambiente deportivo que me encanta. Ha sido un desafío y he estado aprendiendo junto a un equipo de trabajo que me ha acompañado muchísimo y que me ha hecho sentir muy cómoda, lo cual es muy importante. Me siento como en casa. Es un trabajo soñado para cualquier amante del deporte. Lo más importante es el ambiente de alegría que se vive detrás de cámaras, en la realización de cada programa” señaló la nueva rostro de TNT SPORTS.

Por su parte, Robert Nicholson, Head of Sports de TNT SPORTS aseguró: “Estamos felices de contar nuevamente con una gran comunicadora como lo es Melina Noto. Se trata de una animadora que llega a aportar con entusiasmo e ideas al equipo de Data SPORTS, y de esta forma continuar liderando la entrega de toda información deportiva de una manera dinámica y profesional, como es nuestro sello. Como equipo estamos seguros de que esta nueva etapa traerá mucho éxito para Melina y para la gran familia de TNT SPORTS”.

Un refuerzo de lujo para el staff de periodistas y comentaristas femeninas del canal, donde destacan especialistas como Verónica Bianchi, Nahla Hassan, Renata Almada, Karen Todoroff, entre otras.

Melina Noto se suma a La Familia de TNT SPORTS. Cabe destacar que la joven cuenta con casi 200 mil seguidores en Instagram y 98 mil followers en TikTok, donde comparte sus aventuras a lo largo del país.