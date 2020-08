La Juventus quiere deshacer el millonario contrato que tiene con el delantero.

El periodista Guillem Balague, se mandó una bomba que remeció al mercado mundial del fútbol.

"Juventus quiere deshacerse de su alto sueldo y Cristiano ha sido ofrecido por todos lados, incluido en Barcelona", advirtió el reportero.

"La razón por la que Cristiano Ronaldo ha sido vinculado al PSG no es tanto porque PSG esté pensando en él. Se debe a que Jorge Mendes (su representante) ha dado instrucciones para encontrarle ya un equipo a Ronaldo", introdujo Balague.

"Hemos visto en los últimos seis meses que estuvo vinculado a Real Madrid y Real Madrid dijo 'no hay chance, él no va a regresar'. Se habló de la MLS, etc., porque Juventus se quiere deshacer de ese sueldo. Es así de drástico. Ha sido ofrecido por todos lados, incluido en Barcelona", agregó el periodista.

De todas formas, Balague advierte las complicaciones del negocio: "No estoy seguro de que ellos puedan deshacerse fácilmente de él. De hecho, con el nivel de dinero que gana: 23 millones de euros netos. ¿Quién va a pagar esa cantidad de dinero?", cerró.

Los medios reaccionaron:

