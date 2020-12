Medios italianos confirman regreso de Vidal ante Spezia y Alexis para 2021

Según distintos medios italianos, Arturo Vidal está listo para volver en el próximo partido del Inter, mientras que Alexis volverá en el inicio del 2021.

Durante esta jornada, la prensa italiana confirmó que el mediocampista chileno, Arturo Vidal, volverá a las canchas este domingo. El Inter de Milán enfrentará al Spezia por la Serie A, y Antonio Conte tendría todo preparado para que el Rey regrese a jugar con la camiseta nerazzurri, mientras que Alexis tendrá que esperar.

En un artículo publicado por Corriere dello Sport este jueves, el cuadro lombardo sufre de varias bajas en el medio de la cancha. Por eso, Conte utilizará al ex volante del Barcelona para el próximo duelo, tras vencer por 1-0 al Napoli donde el chileno no estuvo para no correr riesgos de lesionarse.

El ex Bayern Múnich lamentó una molestia en su muslo derecho en el encuentro ante el Bologna, pero ya dejó atrás la dolencia. Es más, Corriere advierte que podría haber estado en el partido ante los napolitanos, pero Conte prefirió dejarlo fuera para que pudiese recuperarse completamente.

"Conte no lo arriesgó, pero contra Spezia difícilmente podrá prescindir de él", indicó el citado medio.

Por otra parte, Sky Sport dio luces de lo que podría ser el regreso de Alexis Sánchez a las convocatorias nerazzurras. El destacado medio deportivo señaló que el delantero chileno no jugará en lo que queda de 2020, y su retorno se dará en los primeros partidos de 2021.