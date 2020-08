Medios internacionales aseguran que Messi se va del Barcelona

La prensa mundial está informando la notica que remecería al mundo del fútbol.

Periodistas y medios aseguran que termina la era Messi en el FC Barcelona. Según unas últimas informaciones, el argentino ya le ha comunicado al club la decisión de abandonar el equipo esta misma temporada.

Tras la humillante eliminación de la Champions, la Pulga buscaría otro horizonte y dejaría el equipo español. Messi marcó 700 goles por el equipo culé y lo ubican como el jugador más grande de su hitoria.

El Inter de Alexis Sánchez y el Manchester City asoman como nuevos equipo que buscarían los servicios del 10.

Mira la reacción de la prensa:

Bartomeu se queda porque faltan 5 semanas para empezar temporada.

Pero se va Messi, Suárez, el club no tiene plata y está cada día más lejos del barcelonismo. Hace mucho Guardiola les dio la espalda, Xavi no quiere estar con esta gente y Puyol no quiso ser director deportivo