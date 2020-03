Medios ingleses hicieron pebre a Ederson tras derrota del City

El portero brasilero tuvo una desafortunada tarde en el clásico ante el Manchester United.

Manchester City visitó a su clásico rival, el Manchester United, en Old Trafford y tuvo una traumática derrota por 2-0, que estuvo marcada por los errores de Ederson. Con Claudio Bravo en la banca, el golero brasileñotuvo una tarde para el olvido, los medios británicos no tuvieron piedad con el jugador.

En el Manchester Evening News, su calificación fue de un 3, remarcándole sus dos errores: “Un pobre intento por salvar los embistes de Martial y permitió a los Reds anotar un segundo gol”.

La BBC señaló que este encuentro fue “una pesadilla personal para el normalmente confiable portero del City, Ederson, quien regaló ambos goles del United”.

A pesar del pésimo del partido, Josep Guardiola, el técnico del Manchester City, defendió al portero, indicando que “salvó una o dos chances de gol, es un excelente portero. No vengo a juzgar a mis jugadores, los errores son partes del juego. Él se recuperará y lo hará porque es un excelente guardameta”.

Las redes sociales explotaron en contra del brasilero, Bravo sigue pensando en su futuro, ya que definitivamente no tiene posibilidades de ser titular, el chileno está analizando ofertas desde Estados Unidos. Al parecer, los errores de Ederson no son suficientes para Guardiola.

The goal that secured a derby victory for Manchester United 🙌



Take a bow, Scott McTominay! 😍pic.twitter.com/mzPmcNX5pO