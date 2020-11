Medios españoles elogiaron a Claudio Bravo tras victoria del Betis

El guardameta chileno, Claudio Bravo, tuvo un gran desempeño en la victoria del Betis ayer en La Liga de España y fue bien evaluado por la prensa.

El Real Betis de Manuel Pellegrini volvió al triunfo. Ayer, los verdiblancos derrotaron por 3-1 al Elche en la octava jornada de La Liga. El portero chileno, Claudio Bravo, fue titular en el Estadio Benito Villamarín y recibió buenas evaluaciones por parte de la siempre crítica prensa española.

"Evitó el 3-2 en el tramo final con una gran parada a Nino en remate a bocajarro", redactó el medio ABC Sevilla, que evaluó al ex Barcelona con un "bien" dentro de las distintas calificiaciones que ponen tras cada partido. Por otra parte, el diario Estadio Deportivo lo calificó con nota 7: "En el tramo final, se hizo grande".

En la primera mitad del partido Bravo no realizó mayor trabajo ya que prácticamente no le llegaron. Sin embargo, en los segundos 45 minutos recibió un gol, que fue la primera ocasión en la que el Elche disparó a la portería del ex Manchester City. "Golpe imposible de Josan ante el que poco pudo hacer Claudio Bravo", añadió el citado medio.

Cabe destacar que el arquero bicampeón de América no pudo estar presente en varios partidos producto de una lesión, que lo hizo perderse duelos del campeonato español y Eliminatorias Sudamericanas. El cuidatubos formado en Colo-Colo retornó a la acción la semana recién pasada cuando el equipo de Sevilla cayó por 2-0 ante el Atlético de Madrid.

Así, el Ingeniero Pellegrini ya se mentaliza en el próximo desafío. El sábado 7 de noviembre se trasladará junto a sus pupilos hasta el Camp Nou para medirse ante el ex equipo de Bravo, el FC Barcelona. Los blaugranas han tenido un comienzo un tanto irregular, pero el Betis no ha podido festejar ni ante el Real Madrid ni frente al Atlético del Cholo Simeone.