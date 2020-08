El chileno le costó más de 45 millones de libras esterlinas en concepto de sueldos al equipo rojo.

El portal de apuestas inglés Oddschanger calificó al actual jugador del Inter Alexis Sánchez como el "peor fracaso" en la historia de la Premier League, por su paso de Arsenal a Manchester United.

El formado en Cobreloa fichó el 2018 en los "diablos rojos" a cambio de una cifra estimada en 70 millones de euros, la que se redujo por la inclusión del armenio Henrikh Mkhitaryan, luego de varias temporadas extraordinarias en el Arsenal.

Pero en Old Trafford nunca encontró su juego y partició en solo 45 partidos, con dos goles, durante el tiempo en que se mantuvo allí, por lo que fue cedido a Inter de Milán, club al que acordó su traspaso sin mediar pago.

Por eso, Oddschanger publicó este martes: "¿Puede considerarse el paso de Alexis Sánchez por Manchester United como el peor fracaso en la historia de la Premier League?".

"Se estima que el club gastó al menos 45 millones de libras en salarios", describe la publicación.

"Can Alexis Sanchez's time at Manchester United be classed as the biggest Premier League flop of all-time? It's estimated that he cost the club upwards of £45 million in wages", redactaron.