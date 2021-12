Medio francés hizo pebre a Messi tras ganar Balón de Oro

Medio francés criticó duramente al jugador trasandino, Le Parisien destrozó la participación de Lionel Messi en el encuentro entre París Saint-Germain y Niza por la liga francesa, apenas dos días después de adjudicarse el Balón de Oro.

La publicación señaló que el argentino "ofreció una actuación indigna de su Balón de Oro. Decepcionante en un papel de falso nueve".

L'Equipe, en tanto, dijo que el jugador estuvo "aislado. A raíz de lo mostrado en las últimas semanas, Messi da la impresión de jugar siempre al mismo ritmo: demasiado lento".

"Queda un hallazgo sorprendente: después de 600 minutos de Ligue 1, Messi marcó solo un gol", completaron.

Estas publicaciones tuvieron eco en Italia, donde La Gazzetta dello Sport dijo que "en el campo, la estrella aún no brilla como debería. Pero con la excusa de no haberse adaptado todavía al nuevo equipo".

