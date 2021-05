Medio británico nombró a Ángelo Henríquez como el “nuevo Marcelo Salas”

El delantero de Universidad de Chile, Ángelo Henríquez, apareció en un listado de ex figuras prometedoras del Manchester United.

Un poco recordado paso por el Manchester United tiene el delantero de Universidad de Chile, Ángelo Henríquez. Y por poco recordado no se trata de que sea desconocido, sino que fue bastante alejado de las expectativas que se tenían de él. Quien fue una de las grandes promesas del fútbol chileno.

Ante eso, el diario The Sun incorporó al atacante nacional entre los siete “niños maravilla” que alguna vez defendieron al cuadro inglés. Sin embargo, no pudieron cumplir con lo que se esperaba de ellos en Old Trafford, y terminaron siendo olvidados por los fanáticos “Reds”.

La historia del ariete universitario fue ampliamente conocida. Los “Diablos Rojos” realizaron una promesa de compra de 4 millones de euros en 2009 por el jugador que, en ese entonces, tenía 15 años. En 2012 la venta se concretó y salió del CDA, a pesar de la molestia de Jorge Sampaoli al respecto.

"Llegó con mucha fanfarria y se destacó en el equipo de reservas. Al darse cuenta de que su camino al primer equipo estaba bloqueado, la dirigencia cedió a préstamo al 'nuevo Marcelo Salas' a Wigan Athletic un año después", rememora la publicación.

En el cuadro inglés marcó un gol en su debut en Premier League y levantó la Copa FA. Pero igualmente no convenció y terminó en la Segunda División de España, con la camiseta de Zaragoza. Más tarde partió rumbo a Croacia para destacar en el Dinamo Zagreb.

"Le hicieron contrato permanente en 2015, pero los goles se secaron. Y ahora está de regreso donde comenzó, en Universidad de Chile con 27 años", sentenció el documento que además reconoce a otros nombres olvidados.

Como es el caso del danés Mads Timm, que casi fue despedido tras un accidente automovilístico. Tambien figuran el italiano Federico Macheda, el chino Dong Fangzhuo, el brasileño Rodrigo Possebon, el francés David Bellion y el local Ben Thornley.

Así, tras un fin de semana sin fútbol, Universidad de Chile regresará a las cancha el próximo domingo en Rancagua. Esto cuando reciba a Everton de Viña del Mar en el cierre de la octava jornada del Campeonato Nacional 2021. Y un triunfo, junto con otros resultados, podría devolverlos a la cima después de varios años.