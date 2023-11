Medio argentino defiende a Messi y ningunea a Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla fue muy crítico con el Balón de Oro ganado por Lionel Messi y le quitó valor al premio. Es por esto que un medio argentino salió en defensa de la "Pulga" y le lanzó un feroz ninguneo al exdelantero de la selección chilena.

"¿Lo tienen a Mauricio Pinilla? Ya exdelantero chileno, integrante de los años dorados en los que los trasandinos conquistaron las Copa América. El mismo que en su momento se tatuó -de manera muy llamativa- la imagen de un remate suyo en el travesaño ante Brasil por los octavos de final del Mundial 2014", escribió de manera irónica el popular sitio Olé.

Y es que Pinilla fue muy crítico con Lionel Messi y el "Dibu" Martínez, quienes fueron elegidos como el mejor jugador y el mejor arquero del mundo en la ceremonia del Balón de Oro. El exjugador de la U desprestigió el premio con duras palabras hace solo algunos días.

"Si te lo ganas jugando en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. O que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo", comenzó diciendo el exjugador y actual comentarista.

"Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año. Total, si solo se va a contar una competición… está bien la importancia del mundial, fantástico, pero en el global no me parece que haya sido el mejor”, complementó.

Por otro lado, sobre la premiación del arquero tuvo palabras más duras y aseguró que "yo ya no creo en estos premios. Lo del Dibu Martínez roza lo ridículo".

De esta manera Mauricio Pinilla se ganó duros comentarios de la prensa argentina después de criticar y quitarle méritos a dos de los futbolistas más queridos por los actuales campeones del mundo.