“Me siento importante en Universidad Católica, pero hay ídolos que están a otra altura”

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, reconoció que hay figuras con más importancia que él en el club.

José Pedro Fuenzalida es uno de los últimos ídolos de Universidad Católica. El capitán “Cruzado” es el que más títulos ha conseguido con la camiseta de la UC, y los hinchas precordilleranos lo posicionan en el podio de ídolos.

El “Chapa” dejó atrás el coronavirus y se integró ayer a los entrenamientos de Gustavo Poyet tras su ausencia. Y también ha sabido brillar ante Colo Colo y Universidad de Chile, pero señaló que contra los azules son partidos especiales. Es más, los comparó con el superclásico entre Boca Juniors y River Plate, el cual le tocó jugar mientras estuvo en los “Xeneizes”.

"Me tocó jugar siete clásicos en Boca con River. Sin embargo, el Clásico Universitario es el que más disfruto. Siendo hincha de la UC, me gusta lo que conlleva el clásico acá en Chile. Vivo mucho más el ambiente como fanático. Aunque allá era otro tipo de nivel", señaló en el programa Sabor a Gol de TNT Sports.

"La Católica es mi vida. Fue parte importante de mi niñez y ahora último sigue siéndolo. Me siento importante en el club y los títulos hablan de eso, pero para mí hay otros ídolos, que están a otra altura", agregó.

También tuvo palabras para recordar su paso por Argentina. "Ir a Boca fue una gran experiencia. Una decisión que nos costó tomar. Había temor por lo que era Buenos Aires en cuanto a seguridad; teníamos niños chicos, más una hija por nacer”.

“Era un cambio importante, a un club muy grande. Si mi señora no estaba decidida no me iba. Al final se dio y fue una experiencia muy buena. Jugar en Boca y vivir en Buenos Aires; conocimos mucha gente, fue muy positivo", complementó.

Ahora, la UC podrá contar con un recuperado “Chapa” de cara a esta segunda rueda, donde enfrentarán importantes desafíos. Estos son el incio de la Copa Chile, la búsqueda del tetracampeonato en el Campeonato Nacional y los octavos de final de la Copa Libertadores, donde chocarán con Palmeiras.