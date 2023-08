Pinilla reveló que no es importante el tema de los verdaderos dueños de Universidad de Chile. Fue en el programa Deportes en Agricultura que Juan Cristóbal Guarello comenzó a explicar que: “Yo creo que el último reducto de esta administración es esconder la propiedad y el día que eso explote saben que viene el desmoronamiento total. Están apostando a ganar dos partidos y que el tema se olvide”, expresó el comunicador.

“Al hincha de la U le da lo mismo quien sea el propietario, pero que hagan las cosas bien y que el club funcione bien. Al final son los resultados y la cancha la que manda el estado anímico de los hinchas, de los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores”, le respondió Pinilla.

"A mí me importa tres hectáreas de champiñones quien es el dueño de la U, pero si vas a comprar al central del equipo que descendió como titular para el equipo grande como la U en un palo de dólares, me estás metiendo el dedo en la boca. No es raro, es totalmente una falta de respeto”, cerró.

Pinilla armó el debate en las redes sociales.

Mauricio Israel reveló en Círculo Central que los dueños del equipo azul son el grupo Sartor, que recibe dineros desde Tactical Sports.

“El 19 por ciento de este fondo le pertenecen a Fefe (Fernando Felicevich) y a Alexis Sánchez“, apuntó Mauricio Israel, para posteriormente agregar que “¿Se acuerdan el año pasado dijimos que Alexis tenía participación? No especulemos más: Kiblisky, Cerda, Felicevich y Alexis Sánchez son los dueños de la Universidad de Chile“, dijo el polémico conductor.