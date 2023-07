La dura crítica de Mbappé: “Jugar en el PSG no ayuda mucho”

El futbolista Kylian Mbappé concedió una entrevista a la revista France Football luego de recibir el premio al mejor futbolista francés de la Ligue 1.

Sin embargo, el campeón del mundo reconoció que no está conforme tras su campaña con la camiseta del Paris Saint Germain.

“Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor. Tengo esta hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar”, comentó el goleador.

Consultado por las constantes críticas, Mbappé decidió criticar fuertemente a su club. “He estado anotando mucho durante años. Entonces para la gente se vuelve normal. Nunca me quejé de que mis actuaciones fueran banalizadas”, destacó, agregando que "estamos en una sociedad de consumo donde está bien lo que has hecho, pero debes hacerlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Entonces por supuesto que atrae críticas pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago”, reconoció.

Mbappé, PSG y la Champions

Finalmente, el joven atacante parisino destacó que no sabe “lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo de la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos”.