El vicepresidente ejecutivo de los albos se refirió al tema que le ha provocado más de un dolor d cabeza a los albos.

El periodista estuvo presente este lunes ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género:

“Tiene razón en las condenas previas, sin embargo, después de sus condenas, vivió con su pareja en Brasil por cuatro años, chequeamos que así fuera. Tuvieron un hijo allá, y al volver a Chile, se produjo un quiebre, pero no puedo dejar sometido el contrato a un jugador a una persona condenada, de lo contrario iríamos contra el principio de reivindicación”, reconoció el directivo ante las diputadas.

"En Colo Colo estamos contra la violencia contra la Mujer, pero debemos esperar a que la justicia falle, de lo contrario seremos nosotros los que vamos a fallar, y debemos respetar la presunción de inocencia, que no debemos ignorar. No tenemos ni la potestad moral ni legal de sancionar a alguien cuyo caso está en tribunales. no vamos a transar la presunción de inocencia”, añadió el ex presidente de la ANFP.

Igualmente, el otrora funcionario FIFA sostuvo: “No teníamos estos protocolos, y desde que surgió el caso Valencia, estamos junto al CSD Colo Colo desarrollando un protocolo que fije normas claras con el comportamiento de jugadores y jugadoras”.