El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro se rerifió a las sanciones que deben recibir los participantes de los desmanes durante el partido entre Colo-Colo y la UC.

El ex presidente de la ANFP volvió a comentar los graves hechos en donde sujetos lanzaron fuegos artificiales a la cancha, que terminaron dañando a Nicolás Blandi y obligaron a suspender el partido entre Albos y Cruzados:

"Hemos estado trabajando en ese tema, toda la semana pasada se fueron haciendo una serie de acciones. Muchas fueron informadas como la presentación de la querella. Los identificados, ya no podían ingresar al estadio. Revisamos todo lo que pasó y por qué pasó. Es un problema que trasciende al fútbol", comenta en conversación con Agricultura.

"Hubo una turba que ingresó, que fue detectada por la autoridad policial. Esa turba hizo todos los demanes que vimos y superó toda la seguridad. Tal como vimos ayer, en los incentes en Viña del Mar, estos delicuentes están superando todas las normas de seguridad. Están instalando este factor de miedo en toda la sociedad. Nos tiene muy preocupados. Le expondremos esto a la ANFP, que nos está superando a todos", esgrimió.

Mayne-Nicholls pide sanciones más grandes para las personas que participan en disturbios: "Este es un tema que nos está involucrando a todos. No se puede hablar de barristas, para mí son verdaderos delincuentes, no sólo los que vienen al fútbol, sino los que destrozan en las calles Todo esto nos ha llevado a investigar un poquito más. Hay ocho personas que están con rut. Si nosotros sólo recurrimos a la violencia de los estadios. Esta gente sólo recibe una citación. Llegó el momento de que la ley de seguridad en el estadio tenga penas mayores. Hay que agregar sanciones que sean más ejemplares, para que no vengan al estadio".

Harold no se queda ahí y solicita penas de cárcel: "Todo aquel que no puede entrar al estadio, tenga que ir a una comisaría. Eso no se ha llevado a cabo. Lograron entrar, forzaron las rejas, destrozos por todas partes y lograron su objetivo, que el partido que no se jugara. Después se habla más de eso, que de lo que pasa en la cancha. Tenemos que tener medidas mucho más severas. Medidas que aquel que inflige la norma, que pague con penas de carcel. Las ocho personas tienen prohibición, saben por donde, cómo forzar. No hay como detenerlos, porque no tienen temor".

Además muestra sus descargos por ser culpados: "La seguridad es tema del estado, pero los que nos vemos afectados somos nosotros. No quiero defender, para nosotros fue de mucha violencia, impactante, y de mucha impotencia. Esto sería que si por los destrozos que hubo en el hotel O'Higgins se culpa a los organizadores del festival. Ayer en Viña a raiz de un evento masivo pasó lo mismo. No van a culpar al municipio, a los canales de transmisión. Ya dejó de ser un tema de fútbol, en Viña hay un tema, gente que fue dijo que habían tres anillos de control antes de ingresar al festival. Tres veces tenían que mostrar sus carteras, pasar por control de metales. Eso en el fútbol se sacó, llegó el momento de reponer. Entendiendo el desagrado, vamos a tener que tener anillos de seguridad, dos o tres. No me explico que de forma constante estén amenzando, y ahora haciendo destrozos. Tenemos que ver como esta gente no le dobla la mano al fútbol", cerró el periodista.