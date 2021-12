Máximo goleador mapuche del mundo quiere jugar por la Roja

Máximo goleador mapuche se ilusiona con vestir de rojo, Ariel Nahuelpán, que suma más de cien goles en su carrera y tiene padre nacido en Villarrica, adquirió la nacionalidad chilena

El ariete nació en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires, el futbolista reveló que:

"El proceso fue exitoso, lo hice desde Uruguay. Hace un tiempo estaba buscando este papel para cambiar de país y se dio con éxito. Todavía no voy a Chile y no sé cómo serán las sensaciones, pero me imagino serán lindas", asegura a RedGol.

Ariel Nahuelpán aclara que no ha tenido "contacto" con el fútbol chileno "todavía": "Puede irme bien. Estuve en muchos países, jugué como 9 de área, pero también depende de la filosofía del equipo. Soy asociativo, puedo adaptarme rápido y hacer goles, que es lo principal para que el equipo gane", puntualiza.

Nahuelpán sueña con jugar en nuestro país: "Sé que en Chile salió campeón la Católica, ahí está mi amigo (Diego) Buonanotte y obvio que me gustaría jugar una copa internacional, siempre es bueno jugar donde te ve todo América", se ilusiona.

"Confío en que se den las cosas de la mejor forma. Estoy en la expectativa de escuchar propuestas y esperemos que se den", concluye el delantero a la espera de una oportunidad en la que es su patria oficialmente hace una semana", cerró.

Ariel Nawelpang @ANahuelpan37, futbolista mapuche 🇸🇴 de puelmapu, campeón de la liga de fútbol de México 🇲🇽 con el Pachuca el año 2016 💪🏽. pic.twitter.com/LN3vlINyew — Historia Mapuche (@HistoriaMapuche) December 4, 2021

