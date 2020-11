Maximiliano Falcón tras gran debut: “Me dieron mucha confianza”

El central uruguayo, Maximiliano Falcón, debutó ayer con la camiseta de Colo-Colo y se robó todas las miradas con un gran nivel en cancha.

Colo-Colo volvió a ganar ayer después de largos meses sin saber de festejos. En un polémico partido, los albos derrotaron por 1-0 a Antofagasta con un agónico gol de Iván Morales al minuto 90. Sin embargo, todas las miradas se las robó uno de los refuerzos del Cacique.

Se trata del joven central de 23 años, Maximiliano Falcón. El jugador proveniente de Rentistas de Uruguay tuvo la posibilidad de debutar en la zaga de los albos, y cumplió con total éxito su misión. Su accionar hizo que todas las miradas apuntaran a él, y tras el encuentro se le vio feliz por su partido.

En conversación post partido con el CDF, Falcón reconoció que "estoy muy contento por el equipo, más allá de mi debut. Es algo muy positivo, se generó una energía muy linda en la semana, entrenamos muy bien, lo plasmamos en la cancha y por suerte ganamos".

El central también destacó que "yo creo que todo el equipo corrió y el profe me pidió que jugara tranquilo, tal como lo hacía en Uruguay, él me eligió por eso, los compañeros me dieron toda la confianza también y gracias a Dios salió todo bien".

Para finalizar, enfatizó que el agónico triunfo "nos da mucha confianza, cada partido cuesta mucho ganarlo, sumar un punto o tres, es todo positivo. Fueron tres y estoy muy contento".

Cabe destacar que el Eterno Campeón no conseguía una victoria desde el 7 de marzo en el Campeonato Nacional. Por otra parte, defendiendo la localía les ha ido peor, ya que desde el 28 de enero no conseguían una celebración en el torneo chileno.