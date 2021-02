Maximiliano Falcón: “Tras el partido con O’Higgins sentí que se me caía todo”

El central de Colo Colo, Maximiliano Falcón, reconoció que salvarse del descenso fue “un gran desahogo” tras su error ante O’Higgins.

Una histórica jornada vivió ayer Colo Colo en el Estadio Fiscal de Talca, ya que después de vencer a Universidad de Concepción se salvaron del descenso. El equipo de Gustavo Quinteros se impuso por 1-0 al “Campanil” y dejó atrás la peor campaña en su historia.

Ante eso, el destacado zaguero albo, Maximiliano Falcón, reconoció sentirse feliz por la salvación del “Cacique” del descenso. Y más aún después del penal que cometió en el partido ante O’Higgins, cuando parecía ganaban por 1-0 y terminaron empatando, mandando al equipo al duelo de promoción.

En conversación con TNT Sports, el “Peluca” reconoció que "es un gran desahogo, conseguimos un objetivo que con el correr de las fechas se comenzaba a ver complejo. Pero nos quedamos en Primera División porque fuimos logrando los resultados, con el compromiso que asumimos cuando vimos que habíamos tocado fondo".

Con respecto al partido previo, jugado ante el “Capo de Provincia”, el charrúa se sinceró y afirmó que "sentí que se me caía todo. Me afectó demasiado y no lo podía creer. Pero recibí muchos mensajes de apoyo, me sorprendí, y eso me hizo levantarme para hoy estar aquí, logrando el objetivo para dejar a este enorme club en ellugar que merece. Pero mis compañeros estuvieron ahí y la gente también ayudó".

Cabe destacar que el ex Rentistas llegó al “Eterno Campeón” en la segunda rueda del Campeonato Nacional. Y pese a su corta edad, no tardó nada en ganarse a la hinchada siendo uno de los defensores más destacados del torneo.