Maximiliano Falcón sobre afiches en su contra: “Me dijeron que habían sido hinchas de la U”

Una foto comenzó a circular en twitter con la cara del defensa uruguayo.

Supuestamente el “Peluca” había sido criticado en redes sociales por algunos hinchas debido al penal contra O’Higgins que llevó a los albos al duelo por la promoción.

En conversación con Sport 890 de Uruguay, el charrúa confesó que hinchas de Colo-Colo se pusieron en contacto con él y le dijeron que no se preocupara. “Se comunicó gente de la barra conmigo, me dijeron que habían sido hinchas de la U o colocolinos calientes por la situación. La situación era complicada, por ese penal fuimos al partido de permanencia. Todos sabemos que el fútbol es injusto. No me cobraron un penal clarísimo contra Cobresal con el que nos salvábamos”.

Además aseguró que tras el término del encuentro se puso a dialogar con uno de los descendidos. “Al terminar el partido saludé uno por uno a los uruguayos que les tocó bajar, es un momento jodido, a Matias Cabrera lo conozco de Nacional y estaba muy mal, además se lesionó en el partido”.