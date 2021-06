Maximiliano Falcón revive dieta que le hizo el Loco Abreu: "Me dijo gordo"

El defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, rememoró cuando el histórico jugador uruguayo lo criticó por su estado físico.

Maximiliano Falcón fue uno de los pilares para que Colo Colo consiguiera salvarse del descenso en la temporada 2020. El central uruguayo arribó a Macul para poner orden en una defensa que no cumplía. Por lo que se ganó rápidamente el cariño de los hinchas.

Y en el "Cacique" el zaguero charrúa es visto como un héroe, pero en Urugay vivió momentos más complejos. Uno de esos tiene relación con su peso y uno de los máximos iconos del fútbol de su país: Sebastián Abreu. Y en diálogo con Sabor a Gol de TNT Sports, recordó cuando el "Loco" lo llamó gordo.

"Había una mesa larga, se sentaba en ese lado (costado) y todos los guatones al lado. Y yo estaba ahí. Yo no como verduras, no me gustan. Nada. Algún zapallo en la sopa, pero nada".

"Y lo primero que hice fue tomar una fuente de lechuga, me agarró cinco tomates, los empezó a cortar y me dijo 'Ahora te va a gustar la ensalada porque no la condimentas'", rememoró sobre su periodo en Nacional en 2015.

"Le puso aceite de oliva, comí dos cosas y casi vomito, pero tuve que comer. Estaba al lado del Loco Abreu, no podía hacer nada. Tenía 18 años. Me dijo gordo. Aparte me tenía al lado y me hizo bajar cinco kilos en tres días. No sé qué me hizo. Nunca más bajé de peso tan rápido", agregó.

"La balanza es mi enemiga. Soy un gordo rápido. Me encanta la comida chatarra, aunque ahora no lo puedo hacer tanto porque estoy jugando a otro nivel. Si no me cuido, en una semana me puedo hinchar cuatro kilos. Tengo 24, pero parezco de 58. Siempre fui de mucha subida y bajada", reconoció.

De momento, Falcón continúa luchando por un puesto de titular en Colo Colo. Donde debe pelear con Matías Zaldivia, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez. Y se pretende que para Copa Chile regrese tras varias fechas viendo los partidos desde la banca.