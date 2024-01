Maximiliano Falcón fue uno de los protagonistas en la victoria de Colo Colo sobre Nacional de Uruguay, y es que el zaguero volvió a la cancha donde dio sus primeros pasos dentro del fútbol, pues hizo las inferiores precisamente en el gigante de Montevideo, curiosamente clásico rival de Peñarol, club que estaría tras sus pasos en este 2024.

Terminado el encuentro, el defensor charrúa no escondió su emoción tras enfrentar al equipo que lo vio nacer futbolísticamente: "Es lindo porque uno se acuerda de cuando hizo las juveniles acá, de todo lo que vivió con los compañeros que pudieron llegar a debutar en Primera y demás". "Cada vez que tenía la oportunidad, he venido a ver partidos de Nacional", confesó en conversación con ESPN.

Además, se refirió al interés por parte de Peñarol, contrincante directo del club de sus amores: "Mi representante estuvo en ese tema, yo por ahí no miraba tanto las redes sociales". "Él me dijo que me concentre en Colo Colo, donde tengo dos años de contrato todavía, y que él se encargaba de eso", explicó el "Peluca".

"Supuestamente sí hubo ofertas de Peñarol a Colo Colo, por ahí se dijo que Colo Colo sólo quería una venta, pero yo no estuve muy al tanto. Mi representante no me contaba mucho porque sabe que soy un poco ansioso, me dijo que me dedique a entrenar", precisó el defensor de 26 años.

Para finalizar, destacó su presente en el Cacique: "Estar en boca o en carpeta de equipos significa que uno viene haciendo las cosas bien, estoy hace más de tres años en Colo Colo, llegué en octubre de 2020 y he jugado más de 120 partidos, creo que es un buen número". "Debo seguir por el mismo camino porque es un equipo grande, Colo Colo es el más grande de Chile por destrozo, entonces hay mucha competencia y no puedes regalar ni un centímetro", cerró Falcón.

